Segrate (Mi): ritrovati due ordigni bellici, bonifica nel weekend con l'evacuazione di quasi mille persone (2)

- L’organizzazione complessiva è stata pianificata con appositi tavoli tecnici, coordinati dalla Prefettura: la viabilità sarà gestita dal Compartimento della Polizia stradale della Lombardia - Sezione Polizia stradale di Milano, in raccordo con le Polizie locali dei territori interessati. Sono stati anche individuati i percorsi alternativi per garantire il regolare flusso e deflusso dei cittadini che accedono al centro vaccinale di Novegro. L'evacuazione della popolazione all'interno della zona di sicurezza (995 persone, di 420 nuclei familiari) avrà inizio alle ore 7 di sabato 10 luglio e si prevede che sarà completata entro le 9.30. Per l'assistenza alla popolazione sono stati individuati come aree e strutture dedicate l’Istituto comprensivo statale Rosanna Galbusera di Segrate (nella frazione di Novegro), che dispone di nove aule, palestra e sala mensa; l’Istituto comprensivo statale Rosanna Galbusera di San Felice con trenta aule. Al Parco Idroscalo, in zona Punta dell’Est, verranno poi allestiti 15 gazebo. Una struttura alberghiera con trenta camere, infine, è stata resa disponibile da Rfi. In considerazione dell'attuale andamento della curva epidemiologica, l'Ats Città Metropolitana di Milano ha predisposto un protocollo sanitario che regolamenta le operazioni di evacuazione e sgombero. Sono state poi individuate soluzioni alternative per la collocazione di eventuali soggetti positivi al Covid o in quarantena, per i quali le operazioni di evacuazione verranno assicurate a partire dalla sera di venerdì 9 luglio. Sarà infine attivo, per tutta la durata delle operazioni, il centro coordinamento soccorsi presso la Sala operativa di Protezione civile della Prefettura di Milano, che assicurerà i collegamenti con l'Incident control point, istituito presso l'Idroscalo di Milano e con la Sala operativa del Comando di Polizia locale di Segrate. (Com)