Croazia: Dombrovskis, Pnrr aiuterà Paese ad adesione ad area euro

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza della Croazia aiuterà il Paese a preparare la sua economia per un'adesione di successo alla zona euro. Lo ha dichiarato il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. "Questo piano metterà la Croazia sulla strada della ripresa dopo essere stata duramente colpita sia dalla crisi che dai terremoti mortali. Aiuterà la Croazia a posizionarsi per il futuro promuovendo la transizione verde e digitale, prestando particolare attenzione alle piccole imprese", ha dichiarato. "Il piano della Croazia migliorerà il suo ambiente imprenditoriale e affronterà gli ostacoli alla crescita e agli investimenti. Promuoverà le energie rinnovabili, i trasporti sostenibili e l'efficienza energetica con la ricostruzione degli edifici post terremoto, valorizzando al contempo la ricca biodiversità del Paese", ha spiegato. "Mira a realizzare una maggiore connettività digitale in tutto il paese e digitalizzerà la pubblica amministrazione. E pone l'accento sul miglioramento del sistema giudiziario e sulla lotta alla corruzione. Questo piano aiuterà anche la Croazia a preparare la sua economia per un'adesione di successo alla zona euro", ha sottolineato. (Beb)