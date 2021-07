Cinema: a Roma il regista Abdellatif Kechiche raccontato attraverso sette film

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cinema di Abdellatif Kechiche arriva alla Garbatella. Il regista de "La vita di Adele" e "Cous Cous", tra i più importanti degli ultimi vent’anni, sarà al centro della serata di venerdì 9 luglio: dalle 19 verrà presentato "La carne e l’anima". Il cinema di Abdellatif Kechiche di Emanuele Di Nicola, edizioni Mimesis, la prima monografia mondiale sul regista. L’autore dialogherà con la critica cinematografica Elvira Del Guercio, discutendo i punti principali del cinema del franco-tunisino, già Palma d’oro al Festival di Cannes. Di Nicola segue le tracce del giovane regista arabo diventato tra i principali artisti francesi nel suo campo, attraverso sette film, da Tunisi a Cannes: dall’esordio di "Tutta colpa di Voltaire" al progetto "Mektoub", "My Love", passando per titoli centrali come "La schivata", "Cous Cous", "Venere nera". Per arrivare alla vittoria sulla Croisette con l’opera che ha riscritto le coordinate del cinema Lgbt, "La vita di Adele". I migranti, l’integrazione, la banlieue, i poveri e gli sfruttati, il corpo e il sesso: questi e altri temi saranno sviscerati nell’incontro, che sarà un dibattito interattivo con il coinvolgimento del pubblico. La cornice dell’evento è Villetta Social Lab di Garbatella in via degli Armatori, 3 a Roma.(Com)