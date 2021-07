Serbia-Ungheria: presidente Vucic, Budapest può sempre contare sulla nostra amicizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria potrà sempre contare sull'amicizia della Serbia. Lo ha detto oggi il presidente serbo Aleksandar Vucic in una conferenza stampa a Belgrado successiva all'incontro con il premier ungherese Viktor Orban. Vucic ha inoltre ringraziato il primo ministro ungherese per aver sempre rappresentato apertamente e sinceramente gli interessi della Serbia. "Crediamo che la Serbia sia il più grande amico dell'Ungheria, e grazie per questo, grazie per aver avuto tempo per i Balcani occidentali, per pensare sia politicamente che economicamente, e grazie per avere sempre spazio e tempo nella tua agenda. Questo è qualcosa che noi apprezziamo molto. Lo rispetteremo sempre e hai contrassegnato il tuo ruolo come importante nei Balcani occidentali", ha affermato il capo dello Stato serbo, aggiungendo che l'Ungheria ha sempre sostenuto la Serbia nel suo percorso verso l'Unione europea. "Molti dicono di sostenere questo percorso, ma pochi lo fanno con coraggio e apertamente, pronti a subire critiche a causa della Serbia", ha osservato il presidente serbo. Vucic ha ringraziato anche il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto, al quale ha consegnato l'onorificenza dell'Ordine della Bandiera serba di primo grado. "Peter Szijjarto è sempre stato ad ogni conferenza intergovernativa tra la Serbia e l'Ue e ha affermato in modo inequivocabile e chiaro che la Serbia deve aderire all'Ue il prima possibile", ha sottolineato Vucic aggiungendo che Szijjarto "ha meriti speciali" nello sviluppo della cooperazione tra Serbia e Ungheria. (Seb)