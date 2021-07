Cultura: poetessa romena Ana Blandiana il 13 luglio a Festival dedicato a Dante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serie di celebrazioni di 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, si iscrive il Festival Dante Assoluto e cielo e terra 2021, organizzato dal Parco Archeologico del Colosseo, che si svolge nel periodo 1-20 luglio 2021, presso la Basilica di Massenzio del Parco Archeologico del Colosseo. Realizzata in collaborazione con Electa, Fuis-Federazione Unitaria Italiana Scrittori e il MAR Museo d’Arte di Ravenna, questa prestigiosa manifestazione culturale ha la direzione artistica di Maria Ida Gaeta e il patrocinio del Comitato Dante 700. Come riferisce un comunicato stampa, nell’ambito del festival, martedì, 13 luglio 2021, nell’intervallo orario 21:00-22:30, avrà luogo l’appuntamento letterario intitolato "Questa è la luce", il quale avrà come ospite, insieme ad alcuni scrittori italiani, la poetessa romena Ana Blandiana. Insieme a lei, sul palcoscenico del festival saranno presenti Valerio Magrelli, Lina Bolzoni e Fabio Stassi. Le letture di brani danteschi saranno a cura dei poeti Daniela Attanasio, Silvia Bre, Nicola Bultrini, Claudio Damiani, Simone Di Biasio e Sara Ventroni, le musiche verranno interpretate da H.E.R. al violino – parole e musica di Giovanni Succi. (segue) (Com)