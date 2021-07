Cultura: poetessa romena Ana Blandiana il 13 luglio a Festival dedicato a Dante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partendo dal verso “Libertà va cercando, ch’è sì cara” del I Canto del Purgatorio (noto anche come il Canto della libertà), Ana Blandiana presenterà al pubblico un saggio inedito, scritto per quest’occasione e dedicato a Dante, uno degli artefici del canone letterario europeo. La traduzione del testo è a cura del professor Bruno Mazzoni. La presenza della poetessa romena Ana Blandiana al Festival Dante Assoluto e cielo e terra 2021 è stata resa possibile dalla collaborazione dell’Accademia di Romania in Roma con il Comitato Dante 700, con il sostegno dell’Istituto Culturale Romeno di Bucarest. (Com)