Cultura: poetessa romena Ana Blandiana il 14 luglio alla Casa delle Letterature di Roma

Mercoledì, 14 luglio 2021, ore 18:00, presso la Casa delle Letterature (Piazza dell'Orologio 3 – Roma), l'Accademia di Romania in Roma, in partenariato con la Casa delle Letterature di Roma ed Elliot Edizioni, con il patrocinio dell'ambasciata di Romania in Italia, organizza una nuova edizione degli incontri "I Mercoledì Letterari", edizione che avrà come ospite d'onore la poetessa romena Ana Blandiana. Come riferisce un comunicato stampa, la gradita occasione è data dalla presentazione del romanzo "Applausi nel cassetto", pubblicato in traduzione italiana presso la casa editrice Elliot, nella traduzione di Luisa Valmarin. Protagonista della presentazione del volume sarà l'autrice, accanto alla quale interverranno il critico letterario Renato Minore e la professoressa Luisa Valmarin, assieme al professor Bruno Mazzoni.