Cultura: poetessa romena Ana Blandiana il 14 luglio alla Casa delle Letterature di Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quasi trent’anni dalla prima edizione romena, questo romanzo che, a giudicare dalla serie di recensioni accorte apparse nella stampa della Penisola, gode già del plauso della critica, è apparso ora per la prima volta in traduzione nella versione integrale. Ana Blandiana è ormai una voce letteraria nota e apprezzata dal pubblico grazie ai quattro volumi di lirica pubblicati in Italia, e alla serie di premi e riconoscimenti di cui si è avvalsa, tali il Premio letterario “Giuseppe Acerbi”, il Premio Internazionale Camaiore, il Premio per la poesia della città dell’Aquila e il Premio della Fondazione “Terzo Pilastro”. Iniziato nell’autunno del 2018, il programma “I Mercoledì letterari” intende presentare e promuovere opere di scrittori romeni tradotte e pubblicate di recente presso case editrici italiane, accanto a libri di autori italiani che trattano dei temi collegati alla cultura romena. (Com)