Lega: Lorenzo Grillo Della Berta nuovo referente di Sondrio

- "Da oggi Lorenzo Grillo Della Berta è il nostro nuovo referente provinciale della Lega a Sondrio". Lo comunica l'on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier aggiungendo: "Voglio ringraziare l'uscente Fabrizio Turba per l'ottimo lavoro svolto in questo periodo, dimostrando grande impegno e passione quotidiana. E sono convinto che Lorenzo Grillo Della Berta sia la persona giusta per raccoglierne il testimone e portare avanti con ancora più incisività l'azione politica della Lega sia nel capoluogo di Sondrio sia in tutta la provincia". "Prima di tutto rivolgo un ringraziamento doveroso a Fabrizio Turba che mi ha preceduto, svolgendo un lavoro preziosissimo e ringrazio Fabrizio Cecchetti per la fiducia che ripone in me. Affronto questo nuovo incarico da referente provinciale con entusiasmo e senso di responsabilità: sono sicuro che, con l'aiuto di tutti i militanti, riusciremo a fare un ottimo lavoro sul nostro territorio e a crescere come Lega in provincia di Sondrio", ha spiegato il neo referente provinciale Grillo Della Berta.(Com)