Balcani: Della Vedova, integrazione nell'Ue fondamentale per stabilizzazione della regione (3)

- Anche l’assenza di progressi nei negoziati con Serbia e Montenegro alimenta preoccupazioni, senza dimenticare quei Paesi che ancora non hanno ottenuto lo status di Paesi candidati, ovvero Bosnia-Erzegovina e Kosovo, ha proseguito Della Vedova. In occasione della Conferenza Intergovernativa dello scorso 22 giugno, in particolare, non è stato possibile trovare un consenso per l’apertura di nuovi capitoli negoziali con Belgrado, ha ricordato il sottosegretario, secondo cui si è persa un’opportunità importante per dare un segnale di incoraggiamento alla Serbia ad avanzare con maggiore speditezza nella riforma della giustizia, una riforma complessa che comporta anche un adeguamento costituzionale ma di cui il Paese ha assoluta necessità. Anche questo è un caso emblematico di "miopia" da parte della Ue, che non sfrutta tutti gli strumenti a sua disposizione per incentivare il percorso delle riforme, dimenticando che la nuova metodologia sull’allargamento approvata nel 2020, ha inteso conferire una maggiore guida politica al processo negoziale proprio per non perdere il valore strategico dell’allargamento per l’Unione stessa e la visione che lo accompagna e che punta a completare il disegno di riunificazione dell’Europa, ha aggiunto Della Vedova. (Res)