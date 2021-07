Kosovo: “Balkan Insight”, nei suoi investimenti nei Balcani la Cina ha evitato il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I controversi investimenti della Cina nei Balcani non hanno coinvolto il Kosovo. Lo afferma il portale “Balkan Insight”, citando le parole di Safet Gerxhaliu, esperto di economia ed ex direttore della Camera di commercio kosovara. Da un’autostrada montenegrina all’acciaieria serba di Smeredevo, la Cina ha fatto grossi investimenti nell’area ma non in Kosovo. “In Kosovo puoi trovare molte merci cinesi ma nessun investimento” da parte di Pechino, ha detto Gerxhaliu. L’ostacolo nel caso di Pristina, riferisce il portale, è dato dal fatto che la Cina non riconosce l’indipendenza del Paese ed è improbabile che lo faccia in futuro alla luce della sua partita con Taiwan e delle relazioni amichevoli con la Serbia. Dal punto di vista kosovaro la Cina è invece ritenuta, al pari della Russia, un alleato solido della Serbia e dunque un impedimento all’ingresso del Kosovo medesimo nelle Nazioni Unite mediante il suo veto nel Consiglio di sicurezza. Tutto questo, precisa “Balkan Insight”, rende un eventuale investimento cinese nel Paese politicamente rischioso. (Alt)