Germania: perquisite abitazioni dei sospetti complici dell'attentatore di Vienna

- La polizia tedesca ha perquisito le abitazioni di due presunti complici di Kujtim Fejzulai, l'autore dell'attentato jihadista avvenuto a Vienna il 2 novembre del 2020, con quattro vittime e 23 feriti. Rivendicato dallo Stato islamico, l'attacco si concluse con la morte di Kujtim, cittadino austriaco e della Macedonia del Nord, abbattuto dalle forze dell'ordine. Ora, su mandato della Procura generale federale (Gba), a Osnabrueck e Kassel sono state effettuate perquisizioni nelle abitazioni di un cittadino del Kosovo e di uno tedesco, ritenuti a conoscenza dei piani di Kujtim. In particolare, i due avrebbero incontrato l'attentatore a luglio del 2020. Inoltre, sul fucile automatico impiegato dal terrorista, sono state rilevate tracce del Dna dei sospettati. Il 2 novembre dello scorso anno, poche ore prima che Kujtim colpisse, i due cancellarono i messaggi scambiati con l'attentatore sui social network. I destinatari delle perquisizioni risultano, infine, in contatto con gli ambienti dell'Islam radicale in Austria e in Svizzera. (Geb)