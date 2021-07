Milano 2021: Sala, per Feltri e Bernardo politica è poca cosa, ho ancor più voglia di lottare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Feltri e Bernardo "la politica è poca cosa", secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che parlando con i giornalisti a margine dell'inaugurazione del negozio di Hermès, ha commentato le parole del direttore editoriale di Libero e capolista di Fratelli d'Italia alle prossime Comunali sull'impegno dei consiglieri comunali e quelle dell'avversario nella corsa a sindaco, Luca Bernardo, a proposito della possibilità in caso di vittoria di non lasciare la sua attività di medico. "Sono meravigliato di queste affermazioni. Fare politica e gestire una città come Milano non è un dopo lavoro. Se questo è quello che pensano, io li rispetto, però è chiaro che mi fanno venire voglia ancora di più di lottare come un leone, perché Milano non finisca nelle loro mani", ha detto Sala, proseguendo: "Noi andiamo verso un periodo che può anche essere straordinario di opportunità, ma molto molto delicato. Bisognerà essere rapidissimi a intercettare per esempio le opportunità del Pnrr. E questo vorrà dire altro che 'grattarsi', ma lavorare pancia a terra, 12 ore al giorno". E a chi gli chiedeva se Feltri e Bernardo sottovalutino l'impegno, il sindaco di Milano ha risposto: "Io penso che un po' sì, perché credono che alla fine la politica sia addirittura po' poca cosa, sia qualcosa alla fine di non così complesso. Io ho cinque anni di esperienza e anche la parte di Expo e so invece che è uno dei mestieri più complessi del mondo, che richiede tanta tanta voglia di sacrificarsi". (Rem)