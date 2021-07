Speciale difesa: Malesia, lieve rimpasto di governo, Muhyiddin nomina Ismail suo vice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Malesia, Muhyiddin Yassin, ha annunciato il suo primo rimpasto di governo da quanto è salito al potere nel febbraio dello scorso anno, nominando il ministro della Difesa Ismail Sabri Yaakob come vice premier e attribuendo al ministro degli Esteri Hishammuddin Hussein il ruolo di “ministro senior” dell’esecutivo e affidandogli il compito di coordinare gli sforzi contro la pandmeia di Covid-19. Lo si apprende da un comunicato dell’ufficio del primo ministro, secondo cui le nomine “aumenteranno la capacità della coalizione Parikatan Nasional (Pn) di fronteggiare la pandemia di Covid-19 e rafforzeranno l’unità tra i partiti politici che sostengono il governo”. Le decisioni entreranno in vigore con “effetto immediato”. In particolare, nel suo nuovo ruolo di vice premier Ismail Sabri “assisterà il primo ministro nella gestione dell’amministrazione del Paese e nel rispondere alle esigenze della popolazione in un contesto di crisi sanitaria ed economica”. (Fim)