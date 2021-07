Speciale difesa: Russia-Usa, legale Paul Whelan chiederà il trasferimento in un carcere negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La causa, che ha portato l'ex marine degli Stati Uniti a una condanna a 16 anni di carcere, è diventata una delle più importanti dell'ultimo anno. E allo stesso tempo è anche uno dei tanti punti dolorosi nelle relazioni tra Russia e Stati Uniti. Per quanto riguarda l’accusa, non sono molti i dettagli a disposizione: in un comunicato stampa, infatti, il Servizio di sicurezza federale (Fsb) ha reso noto l’arresto di Whelan a Mosca alla fine del 2018 durante un'azione di spionaggio. La difesa sostiene che il cittadino statunitense sia stato vittima di una provocazione: gli è stata data una chiavetta Usb, sulla quale si sarebbe aspettato di vedere delle foto di un viaggio turistico a Sergiev Posad, nei pressi di Mosca. Whelan ha sempre respinto le accuse di spionaggio ma non ha impugnato la sentenza del tribunale, probabilmente nell’auspicio di un potenziale scambio di prigionieri con gli Stati Uniti. (Rum)