Speciale difesa: Tunisia, ministro Difesa, verso partnership con Libia per rafforzare industria militare

- La Tunisia andrà verso il consolidamento di una partnership con la Libia e altri Paesi nell’ambito dello sviluppo dell’industria militare. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa della Tunisia, Brahim Bartagi, annunciando l’inizio della costruzione della quinta nave militare nel quadro della collaborazione tra settore pubblico e privato. Durante il varo della nave Dougga P214 al porto di Sfax, il ministro ha sottolineato che l’industria militare è un importante supporto per l’economia del Paese in grado di creare posti di lavoro e limitare il deficit pubblico. Bartagi ha dichiarato che verrà fondata una società con lo scopo di supervisionare l’industria militare e occuparsi di tutte le istanze di sua competenza. Secondo l'emittente radiofonica "Mosaique Fm", un'altra nave pattugliatore di circa 50 metri è in costruzione con il nome di "Kairouan". (Tut)