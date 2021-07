Speciale difesa: Sahel, Di Maio, nella regione condizioni ideali per proliferare gruppi terroristici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella regione del Sahel si stanno creando le condizioni ideali per far proliferare le organizzazioni terroristiche che abbiamo combattuto in Medio Oriente. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso ​delle comunicazioni alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato sulle missioni internazionali. "Nel Sahel saremo sempre più impegnati nei prossimi anni. Dalle mie recenti visite in Niger e in Mali è emerso che tutte le missioni internazionali, bilaterali e non, vengono percepite come non coordinate, ma questo non può essere assolutamente addebitato all'Italia", ha detto Di Maio, ricordando che da Mali e Niger passano le due principali rotte migratorie verso l'Europa. "Nel Sahel c'è una grossa sfida da portare avanti, i nostri soldati fanno il meglio che possono ma (questi Paesi) hanno dimensioni inimmaginabili: il solo Niger è grande cinque volte l'Italia, ma resta l'interlocutore con cui possiamo fare di più, con cui abbiamo accordi e gestiamo aiuti ai migranti. La proliferazione delle cellule terroristiche in Africa è sempre più preoccupante e dalla lotta contro di esse dipende la sicurezza dell'Europa e dell'Italia", ha poi aggiunto il ministro degli Esteri. (Res)