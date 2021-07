Speciale difesa: Italia-Emirati, Di Maio, stiamo dialogando con Abu Dhabi fin dall’inizio per affrontare attriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri sta dialogando con gli Emirati Arabi Uniti sin dall’inizio per affrontare le questioni che hanno influenzato le relazioni bilaterali. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, parlando davanti alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato nell’ambito delle comunicazioni sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali. Il ministro ha sottolineato che il ministero degli Esteri ha dato seguito ad una risoluzione parlamentare per quanto riguarda la revoca alle autorizzazioni per l’esportazione da parte dell’Italia di missili e bombe verso Emirati e Arabia Saudita nelle discussioni con le controparti emiratine relative all’”End User”, “noi parliamo esclusivamente del fatto che c’è il parlamento che ci ha impegnato in tal senso”. Infatti il ministro ha ricordato che in base alla normativa italiana le autorizzazioni vengono fornite con responsabilità personale in capo ai funzionari della Farnesina, in particolare all’Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento, che devono tener conto degli impegni del parlamento. “Possiamo convenire che se c’è volontà politica di cambiare l’orientamento su meccanismo di bombe e missili verso gli Emirati e Arabia Saudita il dibattito deve essere parlamentare”, ha affermato Di Maio. (Res)