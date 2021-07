Speciale difesa: Afghanistan, Guerini, Italia impegnata a garantire sostegno politico ed economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia guarda con preoccupazione al significativo aumento di violenze registrato di recente in Afghanistan e lavora per continuare a garantire al governo repubblicano sostegno politico ed economico. Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini nel corso delle comunicazioni odierne alle Commissioni riunite di Esteri e Difesa di Camera e Senato. "L'Italia intende confermare concretamente la sua vicinanza" al governo afghano e "valuta la prosecuzione del suo impegno nel quadro dell'Alleanza atlantica", ha detto il ministro, osservando inoltre che il governo italiano riflette a possibilità di schieramento per il 2022. "Serve un impegno militare moderno e preparato", ha proseguito, definendo la "capacità e prontezza dell'esercito afghano centrali" nella lotta per la sicurezza locali e aggiungendo che la collaborazione proseguirà anche sul piano bilaterale. Guerini ha quindi annunciato che lo Stato maggiore della Difesa ha previsto una cerimonia per celebrare la presenza di tutte le rappresentanze internazionali che hanno lavorato in Afghanistan nei 20 anni appena conclusi. (Res)