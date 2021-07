Traffico rifiuti: Vignaroli (commissione Ecomafie), complimenti a carabinieri e Dda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio complimentarmi con i carabinieri del reparto operativo di Como e Milano e la Dda di Milano, per la brillante operazione di contrasto al fenomeno dell'inquinamento ambientale e traffico illecito di rifiuti speciali". Lo ha dichiarato il presidente della commissione Ecomafie Stefano Vignaroli, in merito all'operazione che ha condotto all'arresto di sei persone, con il sequestro di sei autocarri e macchine di scavo oltre che di terreni per 4,7 ettari. "L'operazione è importantissima perché svela la compromissione di un'area nel cui ecosistema si snodano falde acquifere di notevole rilevanza. Lo sversamento ha riguardato una quantità enorme di rifiuti. In questo momento – ha concluso Vignaroli – l'unica buona notizia è che i colpevoli saranno assicurati alla giustizia". (Com)