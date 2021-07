Decreto Sostegni bis: M5s, importante supporto a wedding con 60 milioni a fondo perduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate del Movimento cinque stelle, Maria Soave Alemanno e Francesca Galizia, affermano: "La riformulazione del nostro emendamento al decreto Sostegni-bis che stanzia 60 milioni a fondo perduto per il wedding, le feste e cerimonie, l'intrattenimento e l'horeca (ossia hotel, ristoranti e catering) è un importante contributo alla ripartenza di un settore che ha subito pesanti perdite a causa della pandemia". Le due parlamentari aggiungono in una nota: "Il nostro impegno accanto a operatori e lavoratori del settore non si ferma qui. Entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto, il ministero dello Sviluppo economico e il ministero dell'Economia e delle Finanze approveranno un decreto per fissare la modalità di erogazione del contributo. Vigileremo - concludono le esponenti del M5s - affinché i fondi stanziati arrivino a destinazione rapidamente e senza complicazioni burocratiche". (Com)