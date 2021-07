Covid: Gelmini, moltiplicare sforzi per produzione vaccini in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che sia giusto moltiplicare gli sforzi che, insieme al ministro Giorgetti e al ministro Speranza, state facendo per giungere alla produzione in Italia dei vaccini per il Covid". Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, intervenendo all’assemblea pubblica di Farmindustria, in corso a Roma. "Noi sosteniamo ovviamente il libero scambio, il multilateralismo, la cooperazione europea e quella con i nostri alleati storici: ma abbiamo purtroppo toccato con mano, durante le fasi più drammatiche dell’emergenza, l’importanza di poter produrre autonomamente farmaci e dispositivi di protezione che si sono dimostrati dei veri e propri 'salvavita'. Non possiamo rivivere quell’incubo che abbiamo vissuto poco più di un anno fa, quando mascherine, igienizzanti, dispositivi di protezione erano introvabili. Se non avessimo una consolidata base industriale sul territorio del Paese sarebbe certamente una missione impossibile. Non lo è grazie alla vostra storia e alla qualità della nostra ricerca e delle vostre aziende", ha concluso. (Rin)