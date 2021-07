Kenya: Maire Tecnimont sigla accordo con olandese Oserian per creazione impianto fertilizzanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Maire Tecnimont ha finalizzato un accordo con il gruppo olandese Oserian Development Group per la realizzazione di un impianto chiavi in mano di produzione di fertilizzanti ad uso agricolo a Naivasha, a circa 100 chilometri da Nairobi, una delle principali zone di floricoltura ed ortofrutta del Paese. È quanto si legge in un comunicato della Farnesina. A livello operativo, Maire Tecnimont si affiderà alle proprie controllate Met Development, come sviluppatore del progetto che ha siglato formalmente l’accordo e che si occuperà di formare il consorzio con partner locali e internazionali che gestirà l'impianto, Stamicarbon, che fornirà la tecnologia di produzione di "green ammonia" e Next Chem per i lavori preliminari di ingegneria e assicurare le componenti di sostenibilità e transizione energetica. Il progetto dell’impianto, con una capacità produttiva giornaliera di 550 tonnellate di fertilizzanti a base di nitrogeno, prevede il ricorso esclusivo ad energia rinnovabile, con una riduzione di emissioni di CO2 stimata a regime di circa 100 mila tonnellate in meno all'anno rispetto ad un analogo impianto a gas. Il fabbisogno energetico, pari a fino 70 megawatt (Mw), verrebbe soddisfatto da fonte geotermica, di cui è ricca il Kenya e, in parte, da fotovoltaico, non escludendo la realizzazione a tal fine di una centrale solare ad hoc. L'inizio della produzione è prevista per il 2025. (Com)