Sicilia: Scavone, con legge anti povertà daremo segnale a cittadini

"La legge approvata ieri dall'Ars, per il coordinamento degli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale, rappresenta un segnale importante per affrontare ed alleviare una condizione di estremo disagio vissuta oggi in Sicilia da un numero significativo di persone costrette ad una vita ai limiti dell'indigenza". Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle Politiche sociali, Antonio Scavone: "Una legge "contro la povertà", appunto, in favore degli ultimi e degli emarginati, che destina 15 milioni di euro per ridare dignità a migliaia di cittadini esposti, a causa anche della crisi socio economica scaturita dalla pandemia che ha compromesso il già delicato tessuto economico e sociale della nostra regione , a condizioni di assoluta indigenza". Dunque ha aggiunto: "Sull'attuazione della norma e delle competenze che la stessa trasferisce all'assessorato alla Famiglia posso assicurare che determineremo in tempi rapidissimi i criteri per l'attribuzione dei benefici finanziari, oltre a chiedere alle Ipab, così come disposto dalla legge, di censire gli immobili non utilizzati per gli scopi sociali da mettere a disposizione gratuitamente degli enti locali siciliani al fine di promuovere azioni di sostegno per il ricovero degli indigenti e dei soggetti in condizione di marginalità sociale estrema". Le risorse appostate con la legge approvata ieri, si aggiungono a quelle dei piani povertà con cui la Regione annualmente detta le disposizioni ai distretti socio sanitari per combattere l'esclusione sociale.