Sicilia: Scavone, con legge anti povertà daremo segnale a cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore Scavone ha dunque proseguito: "Solo ad aprile scorso il governo Musumeci ha deciso di destinare, attraverso i distretti socio sanitari dell'Isola, 17 milioni del fondo povertà per venire incontro alle esigenze primarie dei senza fissa dimora e dei nuovi poveri". Quindi ha proseguito: "Risorse che serviranno sia per la gestione di servizi rivolti alla grave marginalità adulta che per la lotta all'esclusione sociale garantendo il mantenimento dei servizi di base ed essenziali alle persone senza fissa dimora in atto gestiti in forma diretta dai servizi sociali dei comuni o da enti del volontariato. Il 50 per cento di questi 17 milioni sono infatti destinati proprio agli enti del volontariato che operano nel territorio regionale e che si sono distinti in azioni per l'accoglienza delle persone più fragili e senza fissa dimora". Infine ha concluso: "Mi riferisco, per citarne alcuni, all'associazione Speranza e Carità di Biagio Conte a Palermo, alla Caritas, all'associazione Banco Alimentare o alla comunità di Sant'Egidio a Catania, ma anche a tutte le altre associazioni, e sono tante, che in questo anno di pandemia sono state spesso accanto agli emarginati e ai cosiddetti "nuovi poveri". Gli enti del volontariato hanno dato un grande supporto in questo periodo di grave emergenza sociale ed è anche a loro che concretamente si rivolge la legge approvata ieri". (Ren)