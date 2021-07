Decreto Sostegni bis: FI, 30 milioni a fondo perduto per società sportive che gestiscono piscine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati di Forza Italia, componenti della commissione Bilancio della Camera dei deputati, segnalano in una nota che "grazie all'impegno di Forza Italia in commissione Bilancio a Montecitorio, soprattutto dei deputati Roberto Pella, capogruppo azzurro in commissione, e Paolo Barelli, è stato approvato un emendamento al decreto legge Sostegni bis che riconosce alle associazioni e le società sportive iscritte al registro Coni e affiliate alle Federazioni sportive nazionali (Fsn), alle Discipline sportive associate (Osa), agli Enti di promozione sportiva (Eps), che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, un contributo a fondo perduto nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021", per "la gestione e la manutenzione degli impianti natatori anche polivalenti il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e alle attività sportive a seguito dell'emergenza da Covid-19". I parlamentari aggiungono: "Da sempre sosteniamo la necessità di sostenere chi, più di ogni altro, ha subito le conseguenze economiche negative della pandemia da Covid-19. Con questo nostro emendamento diamo corpo e sostanza ai nostri propositi".(Com)