Milano 2021: Sala, abolire ciclabili? Vanno migliorate, ma non si torna indietro

- Le nuove piste ciclabili di Milano vanno migliorate, non cancellate, secondo il sindaco Giuseppe Sala, che a margine dell'inaugurazione del nuovo negozio di Hermès, ha replicato alle parole di Vittorio Feltri, che correrà alle Comunali come capolista di Fratelli d'Italia, e dello sfidante di centrodestra Luca Bernardo, osservando che c'è "un po' di ambiguità". Su "Feltri che le vorrebbe cancellare - ha detto Sala - giudicheranno i milanesi se Milano debba essere diversa da tutte le grandi città del mondo dove le piste ciclabili sono diventate la normalità. Quindi se Feltri sogna di vivere in una città che è un po' un borgo, un unicum, in cui si ritorna al passato, bene per lui". "Bernardo dice 'sì, ma non così'. Ed è la frase più facile, perché su ogni cosa noi possiamo dire così. Posto che ha detto che andava in bicicletta, aspettiamo le sue idee sulle piste ciclabili. Se ne vuole discutere, io anche da questo punto di vista sono pronto", ha assicurato Sala, precisando poi la sua posizione sulle ciclabili: "Non facciamo un passo indietro. È ovvio che durante la pandemia, con le difficoltà di tutti, abbiamo fatto lavori veloci ed è altrettanto ovvio che siamo disponibilissimi a migliorare, ma non a tornare indietro". "Per me sulle piste ciclabili lo slogan è 'migliorare sì, tornare indietro no'", ha concluso il sindaco di Milano. (Rem)