Libano: arrivato a Beirut primo aereo qatariota con 70 tonnellate di aiuti alimentari

- Un primo aereo del Qatar con 70 tonnellate di aiuti alimentari destinati all'esercito libanese è arrivato oggi all'aeroporto di Beirut. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa ufficiale qatariota “Qna”, dichiarando che la spedizione è stata ricevuta da alcuni funzionari dell’ambasciata del Qatar e da una delegazione dell’esercito libanese. Gli aiuti qatarioti sono arrivati nell’ambito degli sforzi congiunti volti alla risoluzione della crisi politica in Libano. L’annuncio del Qatar, di voler inviare 70 tonnellate di cibo al mese all’esercito libanese, è arrivato in occasione della visita del sei luglio in Libano del ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, il quale ha incontrato il capo delle forze armate libanesi per discutere degli ultimi sviluppi nel Paese ed esprimere la volontà del suo Paese di contribuire alla risoluzione delle crisi che affliggono il Libano.(Res)