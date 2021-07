India: regolamento media digitali, Twitter nominerà responsabile reclami entro due mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter ha informato l’Alta corte di Delhi di aver nominato il 6 luglio un responsabile dei reclami residente in India ai sensi del nuovo regolamento sui media digitali e di aver bisogno di otto settimane per individuare un candidato qualificato per la nomina definitiva. La compagnia, inoltre, ha comunicato che presenterà entro l’11 luglio il suo primo rapporto di conformità alle nuove regole e al tempo stesso che si riserva il diritto di contestare in sede legale la loro validità. La Corte ha chiesto a Twitter di presentare il rapporto in risposta a una petizione a firma di un privato, Amit Acharya, che aveva sollevato la questione di conformità. Il rapporto sarà relativo al periodo compreso tra il 26 maggio e il 25 giugno. Il governo ha pubblicato il regolamento, chiamato Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021, il 25 febbraio, con l’entrata in vigore per gli intermediari “significativi” fissata a tre mesi di distanza. (segue) (Inn)