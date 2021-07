India: regolamento media digitali, Twitter nominerà responsabile reclami entro due mesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove regole prescrivono ai cosiddetti intermediari innanzitutto di eseguire una “due diligence”, ovvero un’attività di investigazione, e di dotarsi di un meccanismo di riparazione e risoluzione in risposta ai reclami degli utenti o delle vittime: a questo scopo deve essere nominato un addetto, che deve prendere in carico un reclamo entro 24 ore dalla sua presentazione e offrire una soluzione entro 15 giorni. In particolare, entro 24 ore dal ricevimento di un reclamo da parte della persona interessata o per suo conto, va “rimosso o disabilitato l’accesso” a contenuti, comprese immagini alterate, che espongono aree private, nudità o atti sessuali. Il regolamento distingue tra “intermediari di social media” e “intermediari di social media significativi” sulla base del numero di utenti (le categorie sono quindi modificabili); ai secondi viene richiesta una “due diligence” aggiuntiva. Ciò significa che devono nominare un funzionario, che dovrebbe risiedere in India, responsabile di garantire la conformità alle norme; un referente per il coordinamento 24 ore su 24 e sette giorni su sette con le forze dell’ordine, residente in India; un funzionario, anche in questo caso residente, per i reclami e il meccanismo di riparazione. (segue) (Inn)