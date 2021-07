Imprese: Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo), Covid ha fatto emergere fragilità sottovalutate, impiegare bene fondi Ue per ripartire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La gravità della crisi - continua Gros-Pietro - ha indotto le nazioni del vecchio continente a un nuovo atteggiamento rispetto alla gestione del sistema economico: da una visione austera e rigida, a una più flessibile e inclusiva. La sospensione dei parametri di Maastricht, l’approvazione dello strumento SURE e la definizione del pacchetto Next Generation EU rappresentano, di fatto, un avanzamento sostanziale della costruzione europea lungo linee di crescita sostenibili dal punto di vista sociale, economico ed ambientale. Insieme con gli interventi della Banca Centrale Europea, hanno consentito di superare problemi di liquidità e di iniziare a progettare il futuro. Nel 2020, la dinamica del PIL italiano ha seguito l’attuazione delle misure di contenimento del virus, registrando una recessione di profondità e rapidità inedite nel primo e secondo trimestre, un rimbalzo senza precedenti nel periodo estivo, e un nuovo rallentamento in chiusura d’anno in coincidenza con l’avvio della seconda ondata di contagi. Nonostante la capacità di reazione mostrata dal tessuto produttivo e la presenza di un settore bancario solido in grado di svolgere un ruolo complementare rispetto agli interventi del settore pubblico e della politica monetaria, il nostro Paese ha archiviato l’anno con un calo dell’8,9% del PIL, mostrando, tuttavia, una elevata capacità di resistenza e di reazione". (segue) (Rpi)