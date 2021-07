Imprese: Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo), Covid ha fatto emergere fragilità sottovalutate, impiegare bene fondi Ue per ripartire (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La velocità della ripartenza - aggiunge Gros-Pietro - dipenderà dall’evoluzione dell’epidemia e dalla capacità di impiegare efficacemente i fondi messi a disposizione dalla UE con l’approvazione del programma di aiuti. Le attese sono per una ripartenza dai toni vivaci. L’implementazione del programma di rinascita europeo vedrà al proprio fianco il sistema bancario con l’importante ruolo di allocare efficientemente le risorse e aiutare i cittadini a smobilizzare i risparmi, accumulati in forma liquida per l’incertezza, verso investimenti profittevoli capaci di generare un impatto sociale durevole e di favorire una crescita sostenibile ed inclusiva. Nei confronti delle imprese, il compito delle banche nel nuovo scenario non sarà solo quello di erogare credito, ma anche di accompagnarle nell’accesso a fonti di finanziamento alternative con particolare attenzione al capitale di rischio, utile per consentire alle imprese l’investimento in innovazione necessario ad affrontare il cambiamento messo in atto dalle sfide globali e non solo dalla pandemia, che in sostanza ha accelerato un processo di trasformazione già in atto. L’attenzione alla sostenibilità economica ed ambientale ha pervaso le nostre vite perché si è capito che il tempo per decidere un cambio di paradigma sta per scadere. Il global warming e l’uso appropriato delle materie prime scarse, o inquinanti, unito alla necessità di ripensare i tempi e i luoghi del lavoro modificheranno il nostro modo di vivere in modo permanente. Una partnership tra pubblico e privato appare allora l’unica via percorribile per definire obiettivi condivisi, sempre più sentiti dal settore privato e, in particolare, dalle imprese come parte essenziale della loro azione quotidiana che potrebbe, o meglio dovrebbe, portare a sostituire il concetto di ricchezza con il concetto di benessere a livello individuale e collettivo". (Rpi)