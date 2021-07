Casa: assessora Patrimonio Roma, termina oggi trasferimento nuclei familiari Caravaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proprio a tal fine abbiamo destinato dei contributi economici in sostegno degli affitti presso case di privati - spiega l'assessora Vivarelli -. Si tratta di contributi di difficile utilizzo, per via della difficoltà di trovare un alloggio per chi è in emergenza abitativa, ma di certo rappresentano una misura che tutela maggiormente diritti e giustizia sociale visto che rimaniamo convinti che togliere oltre 90 immobili alle famiglie in lista di attesa di un alloggio da anni non sia né la soluzione migliore né quella auspicabile. Per questo motivo - aggiunge - nelle convenzioni sociali in tema di housing sociale, abbiamo inserito una percentuale di immobili da destinare all'emergenza abitativa: per reperire quelle case che servono ad attivare i contributi economici pubblici, senza togliere il diritto alla casa ai tanti onesti che non occupano e al contempo per lanciare un messaggio di legalità e tutela di chi questa legalità la persegue quotidianamente. Si deve costruire un futuro diverso per Roma dove la soluzione non sia sempre e solo erodere percentuali agli immobili da assegnare, noi ci crediamo e noi abbiamo investito su questo", conclude l'assessora. (Com)