Cina: Urso (Fd'I), oggi globalizzazione è esportazione di totalitarismo

- Il conflitto globale tra due grandi imperi "non può essere derubricato a competizione commerciale o tecnologica. Con la caduta del muro di Berlino leggevamo la globalizzazione come fenomeno che avrebbe portato all'esportazione della democrazia e qualcuno lo ha fatto con l'utilizzo dell'Esercito", ma "oggi la globalizzazione è esportazione di totalitarismo, di un dominio del mondo, un fenomeno intuito da McCain nella sua campagna contro Obama per le presidenziali del 2008". Lo ha detto il presidente della Fondazione Fare Futuro e del Copasir, Adolfo Urso, intervenendo al XXXII Villa Mondragone Economic Development Association.(Rin)