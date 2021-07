Colombia: deforestazione aumentata dell'8 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia ha perso 1.718 chilometri quadrati di boschi nel 2020, l’8 per cento in più rispetto all’anno precedente. Lo ha reso noto ieri il ministero dell’Ambiente. Si tratta di un’area equivalente a una città di quasi 8 milioni di abitanti come Bogotà. Il disboscamento ha riguardato soprattutto (64 per cento) l’area dell’Amazzonia. “E’ lì che dobbiamo fare i maggiori sforzi”, ha commentato parlando in conferenza stampa il ministro dell’Ambiente, Carlos Correa. I dipartimenti più colpiti sono Caquetá, Guaviare, Putumayo e Meta, nel sud e sud-est, Antioquia, nel nord-ovest. Secondo il ministero la principale cause dalla deforestazione è l’accaparramento illegale di terra da destinare all'allevamento estensivo del bestiame, la costruzione di strade clandestine che attraversano l’Amazzonia, colture illecite, estrazioni minerarie illegali e disboscamento. (Mec)