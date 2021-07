© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 178 voti favorevoli, 15 contrari e 30 astensioni, l'Assemblea di palazzo Madama ha approvato in seconda deliberazione il disegno di legge costituzionale di modifica all'articolo 58 della Costituzione, per la riduzione, da 25 a 18 anni, dell'età dell'elettorato attivo per il Senato della Repubblica. (Rin)