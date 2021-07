Cina: Urso (Fd'I), Trump eredita analisi di Pechino "avversario sistemico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente statunitense Barack Obama accettò il "progetto di coesistenza di due sistemi" e "non a caso il primo viaggio del sottosegretario Hillary Clinton è a Pechino". Lo ha ricordato il presidente della Fondazione Fare Futuro e del Copasir, Adolfo Urso, intervenendo al XXXII Villa Mondragone Economic Development Association. "Obama fallisce in questa illusione di realtà e se ne rende conto quando emerge in Cina la figura di Xi Jinping che, di fatto, dopo Mao è l'imperatore della Cina", ha aggiunto. "Obama si rende conto del tragico errore e Trump eredita una nuova analisi della Cina come avversario sistemico", ha concluso Urso. (Rin)