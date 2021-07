© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cechi che sono stati pienamente vaccinati contro il coronavirus non dovranno sottoporsi a test o quarantena al rientro in madrepatria da domani. Lo ha scritto in un messaggio su Twitter il ministro degli Esteri, Jakub Kulhanek. Questo sarà valido indipendentemente dal Paese dal quale rientreranno. “Basterà compilare un modulo al rientro”, ha detto il capo della diplomazia ceca. (Vap)