Riforme: Brescia (M5s), accelerare con dialogo e collaborazione (2)

- Brescia aggiunge: "Per andare avanti vanno abbandonati i veti che hanno caratterizzato i mesi post referendum e bisogna confermare il metodo vincente delle riforme puntuali. Ripartiamo dalle riforme già approvate o incardinate, come il referendum propositivo, i poteri speciali per Roma Capitale e la riforma di adeguamento post taglio proposta dal collega Fornaro. Dobbiamo poi affrontare il tema della limitazione della decretazione d'urgenza e mettere mano seriamente alla riforma dei regolamenti parlamentari per rendere il Parlamento ancora più centrale". (Com)