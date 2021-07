Commercio: Urso (Fd'I), non confondere alleati con partner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul metodo per contrapporsi alla Cina il presidente statunitense "Joe Biden recupera logica di McCain che prevede il coinvolgimento degli alleati per fermare l'avversario sistemico". Lo ha detto il presidente della Fondazione Fare Futuro e del Copasir, Adolfo Urso, intervenendo al XXXII Villa Mondragone Economic Development Association. Si può recuperare terreno "sapendo che una cosa sono gli alleati, altra sono i partner che possono essere con economie di mercato o con un sistema di valori che difende la persona, ma che alcuni Paesi non concepiscono. Questo deve essere chiaro per chi oggi fa commercio", ha avvertito Urso. (Rin)