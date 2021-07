Italia-Francia: “Faz”, tra Mattarella e Macron “la chimica c'è”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i presidenti di Italia e Francia, Sergio Mattarella ed Emmanuel Macron, “la chimica c'è”. In questo modo, il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” commenta l'incontro tra i due capi di Stato avvenuto all'Eliseo il 5 luglio scorso. Mattarella ha evidenziato “il legame unico tra le sorelle latine”. Durante i colloqui, Mattarella e Macron si sono dati del tu e hanno discusso in francese, dato che il titolare del Quirinale “è francofono”, seppure abbia “un inconfondibile accento” italiano. Tuttavia, questa caratteristica “suona charmant alle orecchie francesi”. Durante la visita a Parigi, dal al luglio, Mattarella è intervenuto in pubblico “quasi interamente in francese”, in particolare durante il discorso su “Francia, Italia, Europa e il nostro futuro” che ha tenuto all'Università della Sorbona. Inoltre, il presidente della Repubblica ha sottolineato che la visita a Parigi dal 4 al 6 luglio è stata il suo primo viaggio all'estero dall'inizio della pandemia di Covid-19. Per la “Faz”, tra Mattarella e Macron “c'è chimica anche a livello personale”, nonostante la differenza d'età. Come capi di Stato, i due sono alla pari, come persona Macron mostra a Mattarella “il rispetto di un figlio della famiglia vicina”. Inoltre, il quadro di politica interna in Francia e in Italia è “più favorevole di quanto non lo siano stato per lungo tempo per un legame ancora più stretto” tra i due Paesi. La firma del trattato del Quirinale è, infatti, prevista per il prossimo autunno. (segue) (Geb)