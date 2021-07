Italia-Francia: “Faz”, tra Mattarella e Macron “la chimica c'è” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Macron si è detto d'accordo, sottolineando che la questione non pesa sui rapporti tra Roma e Parigi, ma è una sfida per l'intera Europa. A suggellare il buon vicinato tra le due capitali, è di recente giunta la decisione della Francia di arrestare temporaneamente i terroristi rossi italiani residenti sul proprio territorio, con l'abbandono della dottrina Mitterand. Nel 1985, l'allora presidente francese François Mitterrand aveva “nobilitato” i terroristi di sinistra italiani definendoli “attivisti politici” contro il presunto risorgere del fascismo in Italia e concedendo loro asilo. Come conclude la “Faz”, le relazioni tra Italia e Francia sono state ora depurate anche da questo motivo di contrasto. (Geb)