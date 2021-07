Rimini: trenta piante di marijuana in casa, denunciato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’interno vi erano piantate in vasi di terracotta circa 30 piante di marijuana di varie altezze, dai 20 cm al metro di altezza, nonché attrezzatura varia per la coltivazione. Stante quanto rinvenuto, la perquisizione è stata estesa all’appartamento dove sono stati trovati diversi vasetti contenenti complessivamente circa 40 grammi di marjuana, 3 involucri di cellophane contenente hashish, del peso di gr. 1 cadauno, oltre al materiale per il confezionamento dello stupefacente. Le piante, la sostanza stupefacente rinvenuta ed il materiale per la coltivazione ed il confezionamento sono stati sequestrati ed al termine degli accertamenti il giovane è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Rimini per detenzione ai fini di spaccio della sostanza stupefacente trovata in suo possesso. (Ren)