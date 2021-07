Ambiente: Cangemi (Lega), grido allarme Coldiretti su cinghiali non rimanga inascoltato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il grido di allarme della Coldiretti non può rimanere inascoltato. Siamo al fianco degli agricoltori, che si trovano a dover combattere contro una vera e propria invasione di cinghiali. Animali che devastano colture e danneggiano allevamenti, creando danni di elevata rilevanza economica. Questo settore è di vitale importanza per l'economia nazionale. Le istituzioni, a partire dalla Regione Lazio, si attivino immediatamente a tutela degli imprenditori agricoli del nostro territorio". Lo dichiara in una nota il vicepresidente del consiglio regionale del Lazio e consigliere Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi. (Com)