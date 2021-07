Romania: premier Citu chiede la rimozione del ministro delle Finanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro romeno, Florin Citu, ha inoltrato al presidente, Klaus Iohannis, la richiesta di revoca di Alexandru Nazare dalla carica di ministro delle Finanze. Lo ha annunciato il premier in una dichiarazione rilasciata alla fine della riunione del governo. "Dopo un colloquio con i membri della coalizione ieri sera, in cui ho annunciato di aver chiesto le dimissioni del ministro delle Finanze pubbliche, Nazare ci ha informato che non vuole dimettersi e preferisce essere rimosso. Oggi, dopo un'altra discussione con i membri della coalizione, ho inviato al presidente la richiesta di revoca", ha detto Citu. Il capo dell'esecutivo ha precisato di aver inviato al presidente Iohannis anche la proposta di ricoprire lui stesso l'interim alle Finanze. (Rob)