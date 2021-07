Libia: Compagnia elettrica pronta a riattivare prima unità della centrale di Ubari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Compagnia elettrica generale della Libia (Gecol) è pronta ad attivare la prima unità a gas della centrale di Ubari, la cui capacità produttiva raggiunge i 165 megawatt. Lo ha annunciato Gecol in un messaggio sul suo profilo Facebook, riferendo del successo ottenuto durante i test di attivazione dell’unità e del raggiungimento della velocità di sincronizzazione per l’ingresso nella rete. Il risultato è stato conseguito grazie a competenze libiche, senza nessun aiuto esterno, aggiunge Gecol, sottolineando che il progetto della centrale di Ubari aveva smesso di funzionare dal 2017, a causa dell’abbandono della compagnia estera che si occupava della sua attuazione. Il primo ministro del governo di unità nazionale, Abdulhamid Dabaiba, ha annunciato durante l’ultima sessione del parlamento di aver stanziato un miliardo di dinari libici (circa 187 milioni di euro) per la Compagnia elettrica, affinché questa possa compiere i lavori di manutenzione più urgenti. La Libia assiste in questi giorni a un lieve miglioramento della situazione elettrica dopo un relativo calo delle temperature, che nei giorni passati hanno superato i 45 gradi causando black-out e interruzioni della corrente per più di 12 ore al giorno. (Lit)