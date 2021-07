Cina: Urso (Fd'I), contro rischio dominazione, ridefinire interesse nazionale e occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa la politica commerciale "non può più essere slegata dalla competizione globale e dai fenomeni geopolitici che la sottendono". Lo ha detto il presidente della Fondazione Fare Futuro e del Copasir, Adolfo Urso, intervenendo al XXXII Villa Mondragone Economic Development Association. "Oggi la Cina rischia di dominare il mondo" e "per evitarlo occorre ripartire dalla ridefinizione dell'interesse nazionale da collegare a quello europeo e occidentale", ha concluso Urso. (Rin)