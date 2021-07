Riforme: Gribaudo (Pd), voto 18enni indispensabile per svecchiare Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la deputata Chiara Gribaudo, responsabile Missione giovani del Partito democratico, "la riforma dell'elettorato attivo del Senato è indispensabile per svecchiare il Paese e mettere fine a una discriminazione generazionale che è stata, fino ad oggi, un punto di debolezza del nostro sistema parlamentare. Mi auguro - continua la parlamentare in una nota - che il voto ai diciottenni e in particolare a tutti i minori di 25 anni per l'elezione dei senatori, porti dalle prossime elezioni una ventata di cambiamento fra quei banchi che oggi troppo spesso rallentano o bloccano l'adeguamento delle leggi dello Stato all'avanzamento culturale dell'Italia". L'esponente del Pd aggiunge: "Il percorso delle riforme in questa legislatura non è ancora finito. La riforma dei regolamenti parlamentari e soprattutto dell'assetto delle Commissioni e del gruppo misto, come anche l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione sulla vita dei partiti, sono appuntamenti che le forze politiche non possono eludere. Abbiamo la responsabilità collettiva di far iniziare la prossima legislatura in maniera ordinata - conclude Gribaudo -, senza lasciare ai posteri gli aggiustamenti dovuti al taglio dei parlamentari".(Com)