Cipro: von der Leyen, Ue non accetterà mai una soluzione a due Stati

- L'Unione europea non accetterà mai una soluzione alla questione cipriota che preveda due Stati separati. Lo ha confermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante la conferenza stampa oggi a Nicosia in occasione della sua visita a Cipro. "Desidero ripetere che non accetteremo mai e poi mai una soluzione a due Stati. Siamo fermi su questo e molto uniti", ha affermato von der Leyen che sulla Turchia ha chiarito: “I nostri vicini hanno interesse ad avere buone relazioni bilaterali. Se è così, e abbiamo anche interesse a buone relazioni bilaterali, voglio che i nostri vicini sappiano che se parlano con uno dei nostri Stati membri, come ad esempio Cipro, in qualsiasi tono, parlano all'Unione europea", ha ribadito la presidente dell'esecutivo europeo. (segue) (Gra)