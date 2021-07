Cipro: von der Leyen, Ue non accetterà mai una soluzione a due Stati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenuto di recente sulla questione, il ministro della Difesa cipriota, Charalambos Petrides, ha attaccato il presidente turco Recep Tayyp Erdogan, in quanto starebbe "creando problemi non solo nel Mediterraneo orientale ma anche altrove". Secondo Petrides, negli ultimi mesi ciò è avvenuto "non solo verbalmente ma anche in azioni" concretizzando la retorica legata ad un "neo-ottomanesimo". "Non sappiamo cosa aspettarci, ma cerchiamo di stringere alleanze e, attraverso la diplomazia, riportare la Turchia al rispetto del diritto internazionale", ha affermato il ministro nel corso di un evento online organizzato dall’Euro-Gulf Information Center (Egic). Riguardo alla questione cipriota, Petrides ha respinto come inammissibile la soluzione proposta dalla parte turca per la creazione di due Stati nell'isola del Mediterraneo orientale. "La Turchia ora sta chiedendo il riconoscimento (dell'autoproclamata repubblica turca di Cipro del Nord) persino prima di sedersi al tavolo e questo rende le cose ancora più difficili", ha dichiarato. (segue) (Gra)